Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!
09.11.2020 - 18:35 | | AA

Son dakika - Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika - Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den mesaj

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş"

Son dakika - Beşiktaşta 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Şut Yarışması: Oğuzhan vs Aboubakar

Harry Kane, 200. golünü attı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Samet Aybaba'yı resmen açıkladı!
    Samet Aybaba'yı resmen açıkladı!
  2. Cengiz'den Çağlar itirafı!
    Cengiz'den Çağlar itirafı!
  3. Ansu Fati 4 ay yok!
    Ansu Fati 4 ay yok!
  4. Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
    Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
  5. "3 Temmuz'u önceden biliyordum"
    "3 Temmuz'u önceden biliyordum"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı!

Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı!

Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek

Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek

Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!

Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet