Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar var, Atiba yok! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma programı ve pas çalışmasından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Annesinin cenaze töreni için 28 Aralık’ta gittiği Kamerun’dan dün öğle saatlerinde İstanbul’a dönen Vincent Aboubakar da antrenmana katıldı ve kadroya dahil edildi. Tecrübeli golcünün yedek soyunacağı öğrenildi. Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise kadroya alınmadı. Dinlendirilen Atiba’nın yokluğunda Necip’in 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Öne çıkan istatistikler

- İki takım Süper Lig’de 39. kez karşılaşacak. Beşiktaş 24, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı, 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

- Süper Lig’de son 4 maçını kazanan ve 81 hafta sonra liderliğe yükselen Beşiktaş, Çaykur Rize’yi de yenerse 5’te 5 yapacak.

- Beşiktaş sahasında oynadığı son 5 maçı kazandı. Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rize karşısında seriyi 6 maça çıkarmaya çalışacak.

- Kartal ligdeki son 4 maçta Erzurum’u 4-0, Ankaragücü’nü 1-0, Sivasspor’u 3-0 ve Kayserispor’u 2-0 yenerken kalesini gole kapattı.

En Çok Ben Bilirim: Nsakala vs. Oğuzhan