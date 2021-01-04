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04.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar yarın dönüyor

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar yarın İstanbul’a dönecek.

Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar yarın dönüyor
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Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar yarın İstanbul’a dönecek. Annesinin vefatı nedeniyle 28 Aralık’ta Kamerun’a giden yıldız futbolcu dün ülkesinde gerçekleşen cenaze törenine katıldı ve son görevini yerine getirdi. Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün akşam Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Aboubakar bir gün rötarlı olarak yarın İstanbul’a gelecek ve yeniden takıma katılacak. Deneyimli golcünün çarşamba günü Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig’de 8 golü bulunan Vincent Aboubakar son olarak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapmıştı.

Son dakika - Beşiktaşta Aboubakar yarın dönüyor

Welinton duvar ördü
Welinton savunmada yaptığı kritik müdahalelerle öne çıktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın stoper hattında en çok güvendiği isimlerden olan Brezilyalı stoper zaman zaman hücuma da katılarak, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalıştı.

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