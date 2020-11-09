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09.11.2020 - 09:25 | | Sabah

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic eriyor! Bir darbe daha...

Beşiktaş'ta yedek kulübesine mahkum kalan, Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmayan yıldız futbolcunun siyah-beyazlı takıma imza attığı dönemde 13 milyon olan piyasa değeri, 7.5 milyon euroya kadar geriledi.

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Beşiktaş'ta yedek kulübesine mahkum kalan Adem Ljajic, milli aranın ardından oynanan Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da, 1 dakika bile süre alamadı.

Yıldız futbolcuya bir şok haber de Sırbistan Milli Takımı'ndan geldi. Kariyerinde 74 kez ülkesinin formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İskoçya, Macaristan ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna çağrılmadı. 3 sezondur Beşiktaş'ta olan Ljajic'in bu süreçte piyasa değerinde de büyük düşüş yaşandı.

Siyah-beyazlılara imza attığında 13 milyon Euro olan Adem Ljajic'in değeri 7.5 milyon euroya kadar geriledi.

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Maç Özeti: Ferencvaros 1-4 Juventus
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