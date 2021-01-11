Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın koronavirüs testi negatif çıktı!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatif çıktı

"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır."

Detaylar birazdan...