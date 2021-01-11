11.01.2021 - 18:14 |
Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın koronavirüs testi negatif çıktı!
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatif çıktı
"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır."
Detaylar birazdan...