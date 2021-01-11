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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın koronavirüs testi negatif çıktı!
11.01.2021 - 18:14 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın koronavirüs testi negatif çıktı!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın koronavirüs testi negatif çıktı!
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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatif çıktı

 "Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır."

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