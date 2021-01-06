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06.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'den şampiyonluk iddiası!

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kayserispor’a atan Ajdin Hasic, şampiyon olmak istediklerinin altını çizdi, “Sezon sonuna kadar lider kalacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir takımız” dedi

Son dakika - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'den şampiyonluk iddiası!
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ONUR DİNÇER

Kartal’ın genç yeteneği Ajdin Hasic, Bosna Hersek’ten Sport Centar’a konuştu. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Kayserispor’a atan 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından çıktığı yayıncı kuruluşa açıklama yaparken heyecandan titrediği itirafında bulundu. Kariyer hedefleri ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Hasic şunları söyledi:
- İstanbul’u tanıdıkça şehre ve insanlara aşık oldum. Yaşamak için güzel bir yer. Sözleşmemle ilgili sorunlar yüzünden 1 yıl oynamadım. Bu dönem benim ve ailem için gerçekten zordu.
- Ümraniyespor’da kiralık oynarken kendimi Beşiktaş’a hazırladım. Oynama fırsatını iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Türkiye’de ikinci lig sıkı oynanıyor. Genç bir oyuncunun pişmesi için uygun bir ortam var. Güçlenmenizi ve öz güven kazanmanızı sağlıyor.
- Beşiktaş’ta tek hedef şampiyonluk olduğu için baskıyı hissediyorsunuz. Ligde lideriz ve idmanlarda harika bir atmosfer oluşmuş durumda. Ligde sıkı bir rekabet var. Takımlar arasındaki puan farkları düşük. Ancak buna rağmen sezon sonuna kadar lider kalacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir takımız.
- Bosna Hersek Milli Takımı’na çağrılmak çocukluk hayalimdi. Birkaç ay öncesine kadar sadece televizyondan izlediğim oyuncular ile birlikte idman yapıyordum. Ne yazık ki İran, Hollanda maçlarında sahaya çıkamadım çünkü kampa katıldığımın üçüncü gününde Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ancak ilerde oynama şansım olacaktır.

Son dakika - Beşiktaşta Ajdin Hasicden şampiyonluk iddiası

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