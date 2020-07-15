Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda altyapı için önemli bir isimle görüşme halinde olduğunu ve yakın zamanda sözleşmelerin imzalanacağını dile getirmişti.

Daha önce ilk olarak ortacizgi.com, bu ismin Mehmet Ekşi olduğunu duyurmuştu.

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Mehmet Ekşi ile sözleşmelerin imzalandığını öğrenildi. Tecrübeli isim, bugün Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

Mehmet Ekşi, sezon sonundan itibaren Beşiktaş Altyapı Koordinatörü olarak göreve başlayacak.

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