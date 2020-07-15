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15.07.2020 - 20:07 |

Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi

Beşiktaş'ta altyapıda göreve yeni bir isim geldi.

Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda altyapı için önemli bir isimle görüşme halinde olduğunu ve yakın zamanda sözleşmelerin imzalanacağını dile getirmişti.

Son dakika | Beşiktaşta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi

Daha önce ilk olarak ortacizgi.com, bu ismin Mehmet Ekşi olduğunu duyurmuştu.

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Mehmet Ekşi ile sözleşmelerin imzalandığını öğrenildi. Tecrübeli isim, bugün Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

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Mehmet Ekşi, sezon sonundan itibaren Beşiktaş Altyapı Koordinatörü olarak göreve başlayacak.

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