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10.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

Hatayspor’la bugün deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Atiba ve Ghezzal bugün takımdaki yerini alacak

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor
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Hatayspor’la bugün deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular dar alan oyunları sonrası taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kartal öğleden sonra özel uçakla Hatay’a giderek kampa girdi.
Hafif ağrıları nedeniyle Ç.Rize maçında 90 dakika yedek bekleyen Ghezzal bugün takımdaki yerini alacak. Rize maçında dinlendirilen Atiba ilk 11’e dönecek, N’Koudou’nun ise kulübeye çekileceği ifade edildi. Sakatlığı yüzünden Hatay’a götürülmeyen Mensah’ın yokluğunda Dorukhan’ın 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Ljajic yine yok
Kartal’da gözden düşen Adem Ljajic yine kadroya alınmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Bernard Mensah’ı sakat olmasına rağmen Ljajic’i Hatay’a götürmedi.
Yalçın’ın, antrenman ve maç eksiği bulunan yıldız futbolcunun idman performansından memnun olmadığı ve kendisini bu nedenle kadroya almadığı iddia edildi. Uzun süredir kadroya giremeyen Adem Ljajic, Beşiktaş formasını son olarak 21 Kasım’da Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada giyerken sadece 18 dakika süre alabilmişti.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Töre de İstanbul’da bırakıldı. Gökhan’ın fiziksel eksikleri yüzünden Hatay’a götürülmediği bildirildi.

Son dakika - Beşiktaşta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

Son dakika - Beşiktaşta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

Beş haftalık 3 puan serisi
Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı da kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım daha sonra sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0, Ankaragücü’nü 1-0, Demir Grup Sivasspor’u 3-0, Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 ve Çaykur Rizespor’u 6-0 yendi.
Beşiktaş 5’te 5 yaptığı bu süreçte kalesini rakiplerine kapatmayı da başardı. Söz konusu 5 maçta rakip fileleri tam 16 kez havalandıran siyah-beyazlı takım kalesinde hiç gol görmezken, savunma performansıyla da alkış topladı.

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