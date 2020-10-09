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09.10.2020 - 15:36 | | İSTANBUL / DHA

Son dakika | Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den yakın takip

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Son dakika | Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den yakın takip
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Süper Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispora konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, dar alanda top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.

 

Son dakika | Beşiktaşta Başkan Çebiden yakın takip

 

 

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