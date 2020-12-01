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01.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den zafer konuşması! "Güvenimizi boşa çıkarmadınız”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tarihi galibiyet için özel bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Çebi, "Yönetim olarak size hep güvendik. Sizler de bu güvenimizi boşa çıkarmadınız” dediği öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den zafer konuşması! "Güvenimizi boşa çıkarmadınız”
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Çebi’den özel tebrik
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiden yaklaşık 2 saat sonra teknik heyet ve oyuncularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelirken, tarihi galibiyet için özel bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yardımcı antrenörler ve futbolcuları kutlayan Başkan Çebi’nin, “Böylesine değerli bir zaferi camiamıza ve bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Yönetim olarak size hep güvendik. Sizler de bu güvenimizi boşa çıkarmadınız” dediği öğrenildi.

‘Çok anlamlı bir hediye’
Zirve yarışında çok daha iddialı bir konuma geldiklerinin altını çizen Çebi’nin, “Bize çok anlamlı bir hediye verdiniz. Bu tarihi galibiyet için ne kadar teşekkür etsek azdır. Daha iyi günler bizi bekliyor. Sizlere hep inandık, inanmaya, güvenmeye ve arkanızda durmaya da devam edeceğiz. Alın terinize, ayağınıza sağlık” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu arada Çebi’nin tesislerde Sergen Yalçın’ın yanı sıra kaptan Atiba Hutchinson’la özel görüşmeler yaptığı da belirlendi.

Son dakika - Beşiktaşta Başkan Çebiden zafer konuşması Güvenimizi boşa çıkarmadınız”

25 maçta 10 galibiyet
Beşiktaş son yıllarda derbilerde ezeli rakiplerine üstünlük kurmaya başladı. Kartal son 6 sezonda Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar aldı. Siyah-beyazlı takım, yerli teknik adamlar Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetimindeki son 25 derbi mücadelesinin 18’ini mağlubiyet almadan tamamladı. Söz konusu maçların 10’unda Galatasaray ve Fenerbahçe’ye üstünlük sağlayan Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı, 7 müsabakadan ise yenilgiyle ayrıldı.

Aslan’ı 6 kez devirdi
Aslan’ı 6 kez devirdiKartal, 2014-2015 sezonunda derbilerde hüsran yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, Bilic’in teknik direktörlüğünde 2014-2015’te çıktığı 4 derbiden de mağlup ayrılırken tek gol atamamıştı. Galatasaray’a 2-0’lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0’lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı. Kartal son 6 sezonda Galatasaray’a karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken 2 kez mağlup oldu. Aynı dönemde Fenerbahçe ile 14 maç yapan siyah-beyazlı takım 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

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