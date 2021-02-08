Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun siftah yaptı! Gökhan Töre...
08.02.2021 - 14:53 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun siftah yaptı! Gökhan Töre...

Sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun ve sakatlığı geçen Gökhan Töre antrenmanda yer aldı.

ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile 11 Şubat Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun takımla ilk antrenmana çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığı geçen Gökhan Töre de katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular koşu ve stretching çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve mini kale maç oynadı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Son dakika | Beşiktaşta Cenk Tosun siftah yaptı Gökhan Töre...

 

Savaş Çorlu: Yedlin lige renk katacak
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Mert, Nihat Özdemir'i ziyaret etti
    Fatih Mert, Nihat Özdemir'i ziyaret etti
  2. Konyaspor'da İsmail Kartal depremi
    Konyaspor'da İsmail Kartal depremi
  3. CANLI | Gaziantep FK - Göztepe
    CANLI | Gaziantep FK - Göztepe
  4. Laksa, Bellona Kayseri Basketbol'da
    Laksa, Bellona Kayseri Basketbol'da
  5. Erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
    Erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun siftah yaptı! Gökhan Töre...

Son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun siftah yaptı! Gökhan Töre...

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Son dakika | Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk idmanına çıktı

Son dakika | Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk idmanına çıktı

Mercedes, Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladı

Mercedes, Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet