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22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun’a kontrol

Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarken dizinden sakatlanan Cenk Tosun bugün tesislerde kontrolden geçirilecek.

Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun’a kontrol
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Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarken dizinden sakatlanan Cenk Tosun bugün tesislerde kontrolden geçirilecek. Ağır saha koşulları yüzünden dizinde ödem oluşan tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak detaylı muayenenin ardından netlik kazanacak. Dizindeki ödemin inmesi halinde Cenk’in cuma günü oynanacak Denizlispor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Bu arada geçtiğimiz perşembe günü baba olan ve özel izinle Portekiz’de bulunan Vincent Aboubakar bugün İstanbul’a dönecek.

Son dakika - Beşiktaşta Cenk Tosun’a kontrol

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