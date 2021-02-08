Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun’a özgürlük! İdmana çıkıyor

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun, 1 Şubat Pazartesi günü İngiltere’den ailesiyle İstanbul’a gelirken, 7 günlük karantinaya girmişti. Hafta boyu evinde özel çalışmalar yapan golcü oyuncunun karantinası dün bitti. Cenk Tosun bugün tesislere gelecek ve takımla antrenmana çıkacak. Sergen Yalçın’ın tecrübeli futbolcuyu perşembe akşamı Konyaspor ile deplasmandaki kupa maçının kadrosuna alabileceği ifade edildi.

Penaltı tepkisi

Beşiktaş’ın ikinci yarıda kullandığı bir serbest vuruşta ceza alanında formasından çekilen Welinton yerde kalırken, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi. Pozisyona yakın olan hakem Halis Özkahya penaltı itirazlarına karşılık vermeyerek oyunun kale ataşıyla başlamasını istedi.