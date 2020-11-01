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01.11.2020 - 21:21 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Cyle Larin konuştu! "Bu biraz Aboubakar'a bağlı"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcüsü Larin konuştu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Cyle Larin konuştu! "Bu biraz Aboubakar'a bağlı"
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"İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum."

 "Kanat da olabilir, forvet de. Bu biraz Aboubakar'a bağlı. O kanada gelince, ben ileri gidebilirim. Takımım için en iyisi nasıl olacaksa orada oynamaya hazırım."

 

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