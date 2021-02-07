Son dakika - Beşiktaş'ta Emre Kocadağ açıkladı! 'Bonservisi için görüşüyoruz'

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, son maçlardaki kötü gidişe son verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Sezonun ilk yarısına da kötü başlamış ve bay geçtiğimiz haftaya kadar 4 puan almıştık. İkinci yarının başında yine 4 puanımız var. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı oynayacağız ve ardından yine bay geçeceğiz. O maçı da kazanıp 7 puanla kapatmak istiyoruz. Kazandığımız için mutuyuz. 10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı"

Fabrice N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu söyleyen Kocadağ, "İyi oynadığımız Trabzonspor maçında şanssız bir gol yedik ve kaybettik. Antalyaspor maçı yine şanssız geçti. Bugün de 10 kişi kaldık. Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı. Takımın geri kalanı karakter ortaya koyarak kazanmayı bildi." ifadelerini kullandı.

Welinton'un Konyaspor ceza sahası içindeki tartışmalı pozisyonunun penaltı olduğunu kaydeden siyah-beyazlı yönetici, "Welinton'un çekildiği bir pozisyon var. Kural değişti, çekip bırakırsa penaltı olmuyor deniyor. İzlediğim kadarıyla o çekme vuruşu da etkiliyor. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini federasyon ve Merkez Hakem Kurulu yapacaktır." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk mücadelesine de değinen Emre Kocadağ, "Çok maç var, altta olan takımlar var. Kümede kalmak için efor sarf edecekler. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. Az puan kaybeden işi götürecek gibi. Biz kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder"

Transfer limitleriyle ilgili değişik yollara başvurmadıklarını söyleyen Kocadağ, "Kural koyucuların bu işin takipçisi olacağını düşünüyoruz. Hiçbir zaman değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olmazsa, Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, devre arasında takıma katılan Cenk Tosun'un yarından itibaren takımla idmanlara başlayacağını aktardı.

Siyah-beyazlı yönetici ayrıca, kiralık olarak kadrolarında bulunan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir soruya, "O noktada temaslarımızı yapıyoruz. Bağlantılarımızla görüşüyoruz ama bunları konuşmak için erken. Şu an şampiyonluğa kilitlendik. İlerleyen zamanlarda o konular netleşir." diyerek sözlerini tamamladı.