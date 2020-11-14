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14.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Enzo Roco pişmanlığı!

Beşiktaş’ta sezon başında bedelsiz bir şekilde gönderilen Enzo Roco’nun Fatih Karagümrük’teki başarılı performansı hem yönetimi hem de teknik heyeti üzdü.

Son dakika - Beşiktaş'ta Enzo Roco pişmanlığı!
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Beşiktaş’ta stoper hattında yer alan Domagoj Vida, Welinton ve Montero’nun performansları eleştirilirken, sezon başında bedelsiz bir şekilde gönderilen Enzo Roco’nun Fatih Karagümrük’teki başarılı performansı hem yönetimi hem de teknik heyeti üzdü.
Süper Lig’de futbol kariyerine devam eden Şilili stoper hem savunmada takımına oldukça güven veriyor hem de skora katkısıyla dikkat çekiyor. Vida, Welinton ve Montero üçlüsü görev yaptıkları 19 maçta bir kez dahi rakip fileleri havalandıramazken, Roco 8 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Son dakika - Beşiktaşta Enzo Roco pişmanlığı

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