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21.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan basit hatalar!

Beşiktaş'taErsin Destanoğlu özellikle ilk yarıda yaptığı basit hatalarla dikkat çekti.

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan basit hatalar!
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Kartal’da Utku Yuvakuran’ın 10 günlük izolasyon sürecinde bulunması nedeniyle kaleye geri dönen Ersin Destanoğlu özellikle ilk yarıda yaptığı basit hatalarla dikkat çekti. Takım arkadaşlarından gelen geri paslarda topu istediği gibi uzaklaştıramayan genç file bekçisi üst üste birkaç kez kısa düşen vuruşlar yaptı. Obertan ve Ömer Şişmanloğlu, Ersin’in hatalarıyla buldukları önemli fırsatları gole çeviremedi.

Son dakika - Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan basit hatalar

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