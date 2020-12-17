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17.12.2020 - 23:33 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan sözleşme açıklaması!

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ve Larin, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan sözleşme açıklaması!
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Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Performansıyla ilgili genç kaleci, "Türkiye Kupası'nda ilk turu geçtik, önem verdiğimiz bir kupa. Ben her maç iyi oynamaya çalışıyorum, umarım daha iyi katkı veririm. Şu anda altyapısında yetiştiğim kulübümde mutluyum. Hedeflerimiz tabii ki var ama bu sene buraya odaklıyım, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.
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Sözleşme uzatıp uzatmadığı sorulan Ersin, "Gereken açıklamayı başkanımız yapar, ben bir şey demeyeyim" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin ise maç sonu, "Hedefimiz burada galip gelmekti, zor olabilirdi ama elimizden geleni yaptık, erken golleri bulduk ve galip geldik. İyi bir takımımız var, başarılı gitmeyi düşünüyoruz. Ligde her maç önemli, kupayı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aboubakar'a yardımcı oluyorum"
"Forvet özellikli olduğum için ceza alanına çok giriyorum, 2. forvet gibi oynuyorum ve bu da savunulması zor bir durum oluşturuyor. Abou elinden geleni yapıyor, ben de yardımcı oluyorum"

Son dakika - Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan sözleşme açıklaması

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