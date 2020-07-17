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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!
17.07.2020 - 18:07 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla antrenmanlara başladı

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Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi geldi.

Sakatlığını tamamen atlatan Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyememişti.

Son dakika | Beşiktaşta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı

Son dakika | Beşiktaşta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı

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