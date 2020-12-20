Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal'den gelecek açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ghezzal "Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor bir maçtı. İlk golü bulana kadar biraz zorlandık. İlk golü bulana kadar baskı yaptık galibiyeti de bu şekilde aldık." dedi.

Ghezzal geleceğiyle ilgili olarak ise "İlk günden beri herkes bana çok iyi davranıyor. Bu da bana öz güven veriyor. Elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutluyum. Geleceği şu an itibarıyla düşünmüyorum. Elimden gelen tüm katkıyı vermek tek odaklandığım şey. Sezon bitince geleceğimle ilgili gelişmelere bakacağız" ifadelerini kullandı.