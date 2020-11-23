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23.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal’la 3 galibiyet

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ısrarıyla transfer döneminin son günü kadroya katılan Rachid Ghezzal her geçen gün lige ve takıma uyum sağlıyor.

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal’la 3 galibiyet
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Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ısrarıyla transfer döneminin son günü kadroya katılan Rachid Ghezzal her geçen gün lige ve takıma uyum sağlıyor. Leicester City’den kiralanan Cezayirli futbolcu, Medipol Başakşehir maçında da hücum hattının en önemli isimleri arasında yer aldı.
Beşiktaş, Ghezzal’ın forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de mağlup oldu. Yukatel Denizli (2-3), Yeni Malatya (1-0) ve Medipol Başakşehir (3-2) maçlarından üçer puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK deplasmanında rakibine 3-1 yenilmişti. Teknik patron Sergen Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu’nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ghezzal’ı 58. dakikada oyundan almak zorunda kalmıştı.

Son dakika - Beşiktaşta Ghezzal’la 3 galibiyet

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