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29.10.2020 - 12:55 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda Gökhan Töre, adalesinde yaşadığı problem nedeniyle Pazar günkü maçta sahada yer alamayacak.

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Süper Lig'de 6. haftayı Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek kapatan Beşiktaş, 7. haftada oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşadı. 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Kartal'da, Gökhan Töre adale problemi nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Gökhan Töre'nin yapılan kontrol sonrasında durumunun ciddi olduğu ve Pazar günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı.

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Son dakika | Beşiktaşta Gökhan Töre sakatlandı

 

 

 

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