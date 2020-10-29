Son dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı

Süper Lig'de 6. haftayı Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek kapatan Beşiktaş, 7. haftada oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşadı. 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Kartal'da, Gökhan Töre adale problemi nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Gökhan Töre'nin yapılan kontrol sonrasında durumunun ciddi olduğu ve Pazar günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı.