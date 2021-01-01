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01.01.2021 - 14:41 | | AA

Son dakika | Beşiktaş'ta Josef'ten iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta takımla birlikte çalışmalara başlayan Josef de Souza, HES Kablo Kayserispor maçında forma giyebilecek.

Son dakika | Beşiktaş'ta Josef'ten iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Josef de Souza takımla birlikte çalışmalara başladı.  Tecrübeli futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın görev verdiği takdirde HES Kablo Kayserispor maçında takımdaki yerini alacak.   

Kondisyon ve taktik çalışması

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Son dakika | Beşiktaşta Joseften iyi haber Takımla çalışmalara başladı

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