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09.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta kadroda mecburi değişiklik!

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın kadroda yine taktiksel ve mecburi değişiklikler yapacak.

Son dakika - Beşiktaş'ta kadroda mecburi değişiklik!
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Gözünü Hatayspor maçına çevirecek olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın kadroda yine taktiksel ve mecburi değişiklikler yapacak.
Mensah'ın sakatlanması nedeniyle bu futbolcuyu Hatay'a götürmeyecek olan deneyimli teknik adam savunma kurgusunda, Rıdvan'ın yerine N'Sakala'ya şans verecek. Ghezzal'i bu maçta ilk on birde oynatmayı planlayan Yalçın, sol kanatta ise Larin ile N'Koudou arasında bir tercih yapacak.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, bu konudaki kararını ise bugünkü idmandan sonra verecek. Hafta içi dinlendirilen Atiba da, Hatay karşısında forma giyecek.

Son dakika - Beşiktaşta kadroda mecburi değişiklik

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