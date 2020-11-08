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08.11.2020 - 09:19 | | Sabah

Son Dakika | Beşiktaş'ta kaleci mesaisi! İşte Kartal'ın yeni file bekçisi...

Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yedigi hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Son Dakika | Beşiktaş'ta kaleci mesaisi! İşte Kartal'ın yeni file bekçisi...
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Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Yılport Samsunspor'un kalesini koruyan Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi. Kartal'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklanacak.

Son Dakika | Beşiktaşta kaleci mesaisi İşte Kartalın yeni file bekçisi...

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