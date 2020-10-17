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17.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor

Statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti.

Son dakika - Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor
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Pandemi dönemi hazırlıkları kapsamında statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılarda pazartesi gününden itibaren az sayıda locanın satışa çıkarılacağı aktarıldı.
Loca satışlarının pandemi koşulları düşünülerek geçen seneki fiyatlardan olacağı, zam yapılmayacağı vurgulandı.

Son dakika - Beşiktaşta localar satışa çıkıyor

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