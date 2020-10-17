17.10.2020 - 07:00 |
Son dakika - Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor
Statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti.
Pandemi dönemi hazırlıkları kapsamında statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılarda pazartesi gününden itibaren az sayıda locanın satışa çıkarılacağı aktarıldı.
Loca satışlarının pandemi koşulları düşünülerek geçen seneki fiyatlardan olacağı, zam yapılmayacağı vurgulandı.
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