Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim
02.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor deplasmanında mecburi değişiklikler yapmayı planlıyor

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim
ABONE OL

Sakatlıklar ve rotasyon nedeniyle her maça ayrı on birler kuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor deplasmanında da mecburi değişiklikler yapmayı planlıyor. Josef de Souza’nın takım idmanlarına katılmasına rağmen bu oyuncuyu ilk on birde oynatıp oynatmamaya henüz karar veremeyen Sergen Yalçın, hafif ağrıları olan Rachid Ghezzal’in durumunun netleşmesini bekliyor.
Savunma kurgusunu bozmak istemeyen fakat orta saha ve kanatlarda değişiklik planlayan siyah-beyazlı teknik adam, N’Koudou’yu sağda, Larin’i ise solda oynatabileceği ortaya çıktı. Deneyimli hoca, Ghezzal’in bugün takım idmanına çıkıp çıkmamasına göre hareket edecek.

Son dakika - Beşiktaşta mecburi değişim

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Batuhan Karadeniz geri dönüyor! Süper Lig devi...

Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Fatih Terim Omar Elabdellaoui'yu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
    Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
  2. Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor!
    Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor!
  3. "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”
    "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”
  4. Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!
    Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!
  5. Messi artık serbest!
    Messi artık serbest!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu sezon sonu bedava!

Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu sezon sonu bedava!

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim

Milli yüzücü Emre Sakçı’ya büyük ödül!

Milli yüzücü Emre Sakçı’ya büyük ödül!

Son dakika - Trabzonspor’da Ekuban sevinci

Son dakika - Trabzonspor’da Ekuban sevinci

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet