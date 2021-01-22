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22.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Mensah, Aboubakar ve Larin üçlüsü tutulamıyor!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü farklı yenerek liderliğini sürdürürken; Bernard Mensah, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin attıkları gollerle dikkat çekti.

Son dakika - Beşiktaş'ta Mensah, Aboubakar ve Larin üçlüsü tutulamıyor!
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Üç yıldızdan 4 gol
Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü farklı yenerek liderliğini sürdürürken; Bernard Mensah, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin attıkları gollerle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda adeta fırtına estirdi. Maçta klas bir plaseyle perdeyi açan Aboubakar ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti. Müthiş bir form grafiği yakalayan Cyle Larin ise ligdeki 12. golünü kaydetti. Kanadalı oyuncu son 4 maçta 6 gole ulaştı.

Mensah’tan ilk duble
Bernard Mensah gol suskunluğunu Karagümrük karşısında noktaladı. İkinci yarının başında çok şık bir plaseyle Viviano’yu çaresiz bırakarak topu köşeden ağlarla buluşturan Ganalı yıldız son golünü 4 Aralık’ta Kasımpaşa’yı 3-0 yendikleri maçta atmıştı. Farkı 4’e çıkaran golü de kaydeden Mensah, Süper Lig kariyerinde ilk kez duble yaptı. Ligde 4 gole ulaşan yıldız oyuncu maça damgasını vurdu.

Son dakika - Beşiktaşta Mensah, Aboubakar ve Larin üçlüsü tutulamıyor

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