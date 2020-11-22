Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta muhteşem ikili! Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...
22.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta muhteşem ikili! Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...

Beşiktaş’ı, Medipol Başakşehir karşısında Kanadalı yıldızları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin hedefe taşıdı.

Son dakika - Beşiktaş'ta muhteşem ikili! Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...
ABONE OL

Beşiktaş’ı, Medipol Başakşehir karşısında Kanadalı yıldızları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin hedefe taşıdı. 37 yaşındaki Atiba bir gol, bir asiste imzasını atarken yine büyük takdir ve alkış topladı. Cyle Larin ise son haftalardaki gol serisini Medipol Başakşehir karşısında da bozmadı.
Atiba kornerde Josef’in kafayla çevirdiği topu arka direkte filelerle buluştururken hem gol perdesini açtı hem de bu sezon ligdeki ikinci sayısına imza attı. Kanadalı yıldız ilk golünü Denizlispor deplasmanında atmıştı.
Atiba, Cyle Larin’in farkı ikiye çıkaran golünde de başrolü oynadı.
Kontratakta topu yaklaşık 60 metre taşıyan Atiba karşı karşıya pozisyonda şık bir pasla Cyle Larin’i gördü.
Meşin yuvarlağı gelişine plaseyle filelere yollayan Larin, ligde üst üste 4. maçta gol atmayı başardı. Deneyimli oyuncu ligdeki gol sayısını da 5’e çıkardı.

Son dakika - Beşiktaşta muhteşem ikili Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş'ta 37'lik Atiba'ya kimse inanamadı! Geceye damga vurdu
    Sergen Yalçın: “İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim”
      "Şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim”
    2. ‘Eskrim ümit veriyor’
      ‘Eskrim ümit veriyor’
    3. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i!
      İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i!
    4. Beşiktaş'ta muhteşem ikili!
      Beşiktaş'ta muhteşem ikili!
    5. Caner'den Cisse esprisi!
      Caner'den Cisse esprisi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi

    Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi

    ATP Finalleri'nde Thiem finale çıktı

    ATP Finalleri'nde Thiem finale çıktı

    Son dakika - Erling Haaland'dan 4 gol birden! Nuri Şahin'in rekorunu kırdı...

    Son dakika - Erling Haaland'dan 4 gol birden! Nuri Şahin'in rekorunu kırdı...

    Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır!

    Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet