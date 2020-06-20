Son dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal gerçeği ortaya çıktı

NECİP UYSAL GERÇEĞİ

Necip Uysal'ın menajerinin kulübe ihtarname çekmesi nedeniyle, siyah - beyazlı takımın kaptanı yönetimle görüştü. Yaşanan bu sürecin kendisiyle ilgili olmadığını söyleyen Necip'e siyah - beyazlı yönetimin "Sen içini rahat tut. Biz her şeyin farkındayız. Sen bu takımda indirimi kabul etmiş ilk oyuncusun" diye yanıt verdiği ortaya çıktı. Necip Uysal'ın, indirim oranını da yönetime bıraktığı öğrenildi.

ABOUBAKAR'A ONAY ÇIKMADI

Porto'nun satışa koyduğu Vincent Aboubakar konusunda Beşiktaş Yönetimi son kararını verdi. Yabancı basında da adı Beşiktaş ile geçen Aboubakar'a, Beşiktaş Sağlık Heyeti onay vermedi. Tekrar sakatlanma riski olması nedeniyle siyah - beyazlı yönetim listedeki diğer golcülere yöneldi.

SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ KARAR

Denizlispor ile bugün önemli bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yine Ersin ve Rıdvan'a şans vereceği bildirildi. Deneyimli teknik adam Vida'nın yokluğunda ise Erdoğan ile Roco arasında kararsız kaldı. Son idmanda Roco'yu oynatan Sergen Yalçın'ın, Erdoğan konusunda son kararı maçtan bir kaç saat önce vereceği iddia edildi.