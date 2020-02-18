Son dakika | Beşiktaş'ta Pedro Rebocho sorunu çözüldü

Siyah-beyazlılarda Pedro Rebocho krizi aşıldı. Portekizli sol bek, ligde 20 maçta forma giymesi halinde 2.8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu.

Asist Analiz'in haberine göre Rebocho’nun kulübü Guingamp ile temasa geçen Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin başkanı Erdal Torunoğulları ve 2. başkan Cenk Sümer, görüşmeler sonucunda opsiyonu kaldırmayı başardı.

Ayrıca Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuyu tekrardan kiralamak istemesi halinde sezon sonunda yeni bedel üzerinden anlaşma sağlayabilecek.

Uzun uğraşlar sonucunda zorunlu satın alma opsiyonu kaldırılan Portekizli sol bek, artık siyah-beyazlılarda yeniden forma giymeye aday oyuncular arasına girecek.

“Hafta sonu sahada olması bekleniyor”

Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Trabzonspor mücadelesinde Pedro Rebocho’nun sahada yer alması bekleniyor. Portekizli oyuncu siyah-beyazlı formayla 17 kez forma giyerken skora katkıda bulunamadı.