Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı forma altında kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Gençlerbirliği maçında müthiş bir gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla göz kamaştırıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın özel isteğiyle Leicester City’den kiralanan Ghezzal, Beşiktaş’ın ilk Cezayirli oyuncusu olurken, Gençlerbirliği maçında attığı golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda golle buluşan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti. Bu sezon 17 lig ve 2 kupa maçına çıkan Ghezzal, ligde 1 kez fileleri havalandırdı, tam 10 kez de asist yaptı.

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan yetenekli oyuncu, geçen yıl kiralık oynadığı Fiorentina’da 21 maçta forma giyse de 1 gole imza atabilmişti. 2018-2019’da Leicester City’de toplam 23 maça çıkan ve 3 gol kaydeden deneyimli oyuncu, 2017-2018’de top koşturduğu Monaco’da ise 26 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemini ise Lyon’da geçirdi. Tecrübeli oyuncu 215-16 sezonunda 38 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.