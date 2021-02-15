Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Şimdi dinlenmek için zamanımız var ve dinlendikten sonra daha güçlü döneceğiz."

"Çok mutluyum Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için. Galibiyet önemliydi. Ciddi bir şey değil sakatlığım, daha önce hissetiğim bir ağrıydı. Kendimi riske etmek istemedim."