Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın patladı! "Ben aykırı ne konuşmuşum?"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir maç oldu. İyi bir kadroyla çıktık maça. 7-8 oyuncuyu dinlendirdik. Bireysel performanslardan memnunum. Güzel bir galibiyet oldu."

"Ligin sonu için konuşmak şu an doğru olmaz. Puan olarak istediğimiz seviyede değiliz ama her geçen gün daha iyi duruma geldiğimizi söyleyebilirim. Daha iyi olacak gibi bir görüntü var. Ligde 2-3 maç kazanıp seri yaparsak hedefteki takımlara yetişebiliriz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kötü yolda olduğumuzu söyleyemem şu an, iyi yoldayız, pozitif gözüküyor önümüz."

"Bana sportmenliğe aykırı konuşmadan 36 bin Lira ceza verdiler. Ben aykırı ne konuşmuşum? Kötü konuşmak veya hakaret etmek lazım, ben futbolun doğasına dair konuştum. VAR sisteminden dolayı bize ne verildiğine bir baksınlar. Lehimize verilen bir karar görmedim. VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi düşünüyorum, bunu da söylemek hakkımız herhalde. 1 hafta önce Kasımpaşa maçında el pozisyonuna devam verip sonraki hafta benim aleyhime penaltı veriliyorsa bir bakın diyorum pozisyonlara."

"Bana veriyorsun ama öbür maç rakibe uygulamıyorsun"

"Ceza sahası içinde hangisi el, hangisi penaltı, hangisi değil bilmiyoruz. Avantaj kuralından bizim oyuncuyu attın, sarı kart verdin, rakibe vermiyorsun, kuralda yok diyorsun. Bana veriyorsun ama öbür maç rakibe uygulamıyorsun."

"Ben sportmenliğe aykırı ne dedim? Takımımın hakkını savunmak, maç kazanmak için çaba vermek kurallara aykırı mı oldu şimdi futbol dünyasında? Kenarda durup bir şey olmadı diye evimize mi gidelim? Konuşmadığımız, kenarda durduğumuz zaman bizim yerimize başkası gelecek. Konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Lehime ne verilmiş? Aleyhime verilenlere bak. Kaleciden 50 metre uzakta doğrudan kırmızı kart veriyor hakem, ne VAR'a ne bir şeye gidiyor."

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Çıkan kadro da bunun net göstergesiydi." dedi.

Tarsus İdman Yurdu karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularımızın performansından memnunum. Pozitif oynadılar ve enerjileri iyiydi. Rakip de güzel mücadele etti, dostça bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Fikstüre değinen Yalçın, "4 günde bir maçlar oynanacak. Bu mücadele için yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar zaman var. Başlangıçta sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıkınca toparlandık. Şu an kötü durumda değiliz. Hedefimizi yakalayacak seviyedeyiz. Fizik ve güç olarak iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

