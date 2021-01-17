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17.01.2021 - 18:32 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sakatlığı açıkladı!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık." dedi.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sakatlığı açıkladı!
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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Bugün tercih Oğuzhan. Josef ve Atiba klasik, Oğuzhan ile üçledik. Welinton yok, Montero var. Montero da oynayan bir oyuncu. Rıdvan var."

"İyi hazırlandık. İyi konsantre olduk. Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız."

"Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız."

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