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01.11.2020 - 18:19 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuke den Beşiktaş'ta maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması!
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuke den Beşiktaş'ta maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. Futbol maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık. Soğukmuş."

"Adem Ljajic sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Milli takıma gitti, orada da oynayamadı. Kaliteli oyuncu ama yetenek ve kalite yetmiyor. Fayda kısmına bakıyoruz. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık.

Bizim de bazı bahanelerimiz var ama potansiyel bir oyun. Çok acele etmemek lazım. Sezonun başı. Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu andaki görüntümüz işler iyiye gidecek gibi gözüküyor.

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