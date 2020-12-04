Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Bu galibiyet Beşiktaş'a ne kazandırdı?" sorusuna Sergen Yalçın "3 puan kazandırdı" yanıtını verdi.

"Geçen hafta biz de 10 kişi kaldık ve kazandık"

"Rakip 10 kişi kaldı ama bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçtiğimiz hafta biz de 10 kişi kaldık ve kazandık. Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Yavaş yavaş eksiklerimizi gidererek hedefe doğru gidiyoruz. Haftada 3 maçlık periyotlar olacak, oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularım çok ciddi mücadelelerle haklı galibiyetler alıyor."

"Ljajic de inşallah futbola döner diye bekliyoruz"

Sezon başında aldığımız oyuncular, karakterli oyuncular. Daha kadroda olması gereken birçok oyuncumuz henüz sahada yoktu Josef gibi, Larin gibi. Yine Adem Ljajic de inşallah futbola döner diye bekliyoruz.

"Haftaya Alanyaspor'la karşılaşacağız"

"Haftaya Alanyaspor'la karşılaşacağız. Çağdaş Hoca oraya gittikten sonra çok güzel işler yaptı. Bence çok doğru bir kulübe gitti. Çağdaş Hoca 3-4 yıl bizimle çalıştıktan, stajını tamamladıktan sonra kendi başına çalışmak istedi. Bu çok normal bir şey."