Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun kararı!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün İttifak Holding Konyaspor’la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının kadrosuna yeni transfer Cenk Tosun’u da dahil etti. Yalçın’ın, Everton’dan kiralanan ve 7 günlük zorunlu karantina dönemi sonrası üç gün takımla çalışan Cenk’e ikinci yarıda şans vermeyi planladığı belirlendi.

Cenk Tosun’u ilk kez ligde pazartesi günü Gençlerbirliği ile oynanacak maçta oynatmayı düşünen Sergen Yalçın’ın, kupa maçında süre almak istediği için golcüyü kadroya yazdığı öğrenildi. Deneyimli hocanın henüz tamamen hazır olmayan Cenk Tosun’a 15-20 dakika görev vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın hocası kupa randevusunda kadroda yine rotasyon yapacak. Vida’yı dinlendirerek savunmada Welinton-Montero ikilisine forma vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın, Josef veya Atiba’yı da yedek soyunduracağı kaydedildi. Sol kanatta ise Larin’in yerine N’Koudou’yu düşünen Yalçın’ın, Mensah’ı da 11’de görevlendireceği aktarıldı.

Bu arada Konyaspor’la oynanan lig maçında çift sarıdan kırmızı kart gören N’Sakala bugün takımdaki yerini alacak. N’Sakala değişen statü gereği cezasını ligdeki Gençlerbirliği maçında çekecek.

Gökhan var, Dorukhan yok

Kartal, Konyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Tam sahada çift kale maçla devam eden idman, şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş akşam saatlerinde özel uçakla Konya’ya giderek kampa girerken, sakatlığı düzelen Gökhan Töre kadroya alındı. Dorukhan ve Rıdvan ile genç oyuncu Bilal, İstanbul’da bırakıldı.

Konya bu kez kupada rakip

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final randevusunda bugün Konyaspor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak. MEDAŞ Konya Stadı’nda oynanacak karşılaşma 20.45’te başlayacak. A Spor’dan yayınlanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ile Konyaspor bu sezon 3. kez karşılaşacak. Konyaspor ligin ilk yarısındaki maçı 4-1 kazanırken, Kartal geçtiğimiz pazar Vodafone Park’ta yapılan karşılaşmadan, 70 dakika 10 kişiyle mücadele etmesine rağmen 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunun diğer maçında Sivasspor evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 17.45’te başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.