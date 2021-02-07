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07.02.2021 - 16:04 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Atiba bugün...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor karşısında son maçlarda çok yorulan Atiba'yı dinlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal'ı ilk onbirde oynatacak.

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Atiba bugün...
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Serdar Sarıdağ

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maç öncesinde kadrosunu belirledi.

Son maçlarda çok yorulan Atiba'yı dinlendirme kararı alan siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal'ı ilk onbirde oynatacak. Souza ile birlikte görev alacak olan Necip Uysal'ın önünde ise Adem Ljajic forma giyecek. Savunmada ise Welinton-Vida ikilisini oynatmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın Ghezzal'ı da ilk onbire alması bekleniyor. Cenk Tosun ise yarın idmanlara başlayacak.

Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçından flaş karar Atiba bugün...

 

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