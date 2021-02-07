07.02.2021 - 16:04 |
Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Atiba bugün...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor karşısında son maçlarda çok yorulan Atiba'yı dinlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal'ı ilk onbirde oynatacak.
Serdar Sarıdağ
Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maç öncesinde kadrosunu belirledi.
Son maçlarda çok yorulan Atiba'yı dinlendirme kararı alan siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal'ı ilk onbirde oynatacak. Souza ile birlikte görev alacak olan Necip Uysal'ın önünde ise Adem Ljajic forma giyecek. Savunmada ise Welinton-Vida ikilisini oynatmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın Ghezzal'ı da ilk onbire alması bekleniyor. Cenk Tosun ise yarın idmanlara başlayacak.