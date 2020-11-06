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06.11.2020 - 19:42 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef açıklaması! "Ne yapsaydık, almasa mıydık?"

Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi konuştu

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef açıklaması! "Ne yapsaydık, almasa mıydık?"
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Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi konuştu

"Necip dün akşam bir rahatsızlık yaşadı. Enfeksiyon sorunu yaşadı. Kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Futbolda olur böyle şeyler."

"Josef'i biliyormuş gibi getirmişiz gibi konuşuluyor. Tahkim'e itiraz etmiştik. Yetişmeyeceği için kadroya aldık. Tahkim kararı açıklandığında biz uçaktaydık. Ne yapsaydık. Almasa mıydık? İnşallah o da bir daha böyle kırmızı kartlar görmez."

"Gaziantep kaybetmiyor, mücadele ediyor, kaliteli ayaklara sahipler. İki haftadır kazanıyoruz. Moraller iyi, pozitif. İyi antrenmanlar yaptık. Çok iyi mücadele edecekler, aradan önce inşallah kazanacaklar."

"Dorukhan iyi bir oyuncu, toparlanıyor. Bundan sonra daha da iyi oynacak. Onu da anlamak lazım. 10 ay sahalardan uzak kaldı. Toleranslı davranmak lazım. Genç oyuncular, fazla üstlerine gitmeyelim."

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından Josef açıklaması Ne yapsaydık, almasa mıydık

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