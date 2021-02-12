Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sözleşme cevabı! 'Beni rahatsız ediyor'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Montero değnekle yürüyordu. Büyük bir ihtimalle hafta sonu oynamayacak. Fakat önemli değil, illa birileri oynar."

"Çeyrek finale yakışır maç oldu. tek taraflı bir oyun oynandı, çok daha erken bitirmeliydik. Şanssızlık var, üretiyoruz ama sonuçlandırmada problem yaşıyoruz. Bu kadar pozisyon bulduğunuz maçta bir gol atmak mantıklı değil. Penaltı şans işi, şans bize güldü."

'Hoca istediği kadar bu kulüpte devam eder' sözleri beni rahatsız ediyor. Bu işler karşılıklı, büyük kulüplerde kontratlar böyle yapılmıyor"

"Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz"

Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale yakışacak düzeyde bir futbol oynandığını dile getirdi.

Her iki takımın oyuncularını gösterdikleri performans nedeniyle tebrik eden Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir dönemde, sahadaki bütün oyuncular çok iyi mücadele etti. Mücadele tarafı böyle ancak maçın 120 dakikası bizim kontrolümüzde geçti. Birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çok net pozisyonlar vardı ancak bazen sonuçlandıramıyorsunuz, olmuyor. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık. Bir şanssızlık var. Her oynadığımız maçta bu tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz ya inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Bunu bir an önce sonlandırmamız lazım. Çünkü çok zor bir periyot bizi bekliyor. Ligin devamında 17 maç var. Bir kupa maçımız var. Önümüzde yoğun bir maç trafiği olacak. İnşallah bu zorlu süreci sakatlıklar yaşanmadan tam kadro atlatırız. Tek temennim bu."