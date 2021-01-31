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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor’la son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor’la son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, oyuncularına uyarılarda bulundu.
Bordo-mavili takımın son dönemde yükselişte olduğuna vurgu yapan Yalçın’ın, “Yolumuza devam etmek için zorluk derecesi yüksek maçları kazanmak zorundayız. Sabırlı ve sakin kalmalıyız. Hepiniz maçlarda gereken özveriyi gösteriyorsunuz. Ama bazı maçlar vardır daha fazla özveri ve çaba ister. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak” diye konuştuğu öğrenildi.

Süper Lig’in ilk yarısını lider bitirdiklerini aktaran siyah-beyazlı teknik adam, ikinci yarıya galibiyetle başlamaları halinde şampiyonluk iddialarının güçleneceğinin de altını çizdi. Deneyimli çalıştırıcının, “Ligde kolay maç yok. Önümüzdeki dönemde puan kaybetme lüksümüz daha da azalacak. İlerleyen haftalarda maçların temposu da değişecektir. Bay geçeceğimiz haftaya kadar olan süreci iyi değerlendirmeliyiz. Tempomuz düşmemeli. Herkes forma şansı bulacak. Bu nedenle herkes çok iyi hazırlanmalı” diye konuştuğu kaydedildi.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından Trabzonspor uyarısı

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