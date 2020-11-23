Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran'a özel tebrik

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda Medipol Başakşehir’e karşı kaleye geçen ve yaptığı kritik kurtarışlarla övgü toplayan Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarının maçtan sonra ağrıları olmasına rağmen iğne vurularak görev yapan Utku’yu özel olarak tebrik ettiği aktarıldı.

Sezon başında Ersin ve Utku ile yola devam edeceğini açıklarken, risk alarak kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın’ın, genç file bekçisinin performansından büyük bir mutluluk duyduğu vurgulandı. Ersin’in cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de forma giyecek olan Utku’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 23 yaşındaki file bekçisi kariyerinde ilk kez bir derbi maçta kaleyi koruyacak.

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