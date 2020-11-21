Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Başakşehir planı belli oldu!

Ligin devre arasına kadar zorluk derecesi yüksek maçları peş peşe oynayacak Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın sakatlıkları takım içerisinden bulduğu çözümlerle kapatacak. Bu kapsamda Dorukhan’ı sağ bekte Rosier’in yerine çekmek isteyen siyah-beyazlı teknik adam, Necip Uysal’ı da stopere çekmeyi planlıyor. Josef de Souza ve Atiba gibi iki defansif özellikli oyuncuyla orta sahasını ayakta tutmayı planlayan Sergen Yalçın, Mensah ya da Ljajic ikilisinden birini forvetin arkasına yerleştirmek istiyor. Deneyimli teknik adam kadronun son haline maç sabahı nokta koyacak.

Başakşehir önde

Süper Lig’de 9. haftada Beşiktaş en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5’ini kazanabildi. İki ekip arasında 24’ü Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8’ini Medipol Başakşehir, 5’ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Moral turu

Başkanlığa seçildikten sonra neredeyse her maç öncesinde tesislerde futbolcularla toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, bugünkü maç öncesinde de tesislere gidecek. Bu maç için prim verilip verilmeyeceği henüz kesinlik kazanmazken, yönetimin Fenerbahçe maçını da kapsayacak şekilde bir prim paketini belirleyeceği ifade edildi.

Eylül ayı maaşlarını geçtiğimiz günlerde ödeyen siyah-beyazlı yönetim, kazanılan primleri de zamanında ödemeye çalışıyor.