Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imza töreni! "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım"

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen geri dönüş gerçekleşti. Sergen Yalçın siyah-beyazlı kulübe teknik direktör olarak döndü. Yalçın, Vodafone Park'ta gerçekleşen imza töreni için taraftarının önünde çıktı. İmza töreni 19.03'te başladı.

İlk olarak konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, "Bizim en kıymetli varlığımız siz taraftarlarımızsınız. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük değer Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldılar. Kendisinin gösterdiği tavıra ve anlayışa çok teşekkür ediyorum.Burada bulunan 21 bini aşkın arkadaşıma teşekkürler. İşte büyük Beşiktaş burada, hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın söz almasıyla büyük coşku yaşandı. Yalçın'ın sözleri sık sık tezahüratlarla bölündü. Yalçın çok heyecanlı olduğunu vurguladı ve "Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bu şansı verdikleri için bize. Bu kadar destek benim için gerçekten mükemmel, inanılmaz bir destek. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşma sonrası Sergen Yalçın tribünleri dolaşarak selam verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar yeni hocaları için tezahüratta bulundu.



