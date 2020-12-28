Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!
28.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!

Beşiktaş’ta, Ankaragücü maçında açılan kaşı ciddi biçimde şişen Kanadalı golcünün görmekte güçlük çektiği ortaya çıktı.Sergen Yalçın durumu bugün netleşecek Larin’in yetişmemesi halinde Sivasspor’a karşı Güven Yalçın’a 11’de forma verecek

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor’la çok kritik bir puan mücadelesi yapacak. Annesi vefat ettiği için bugün ülkesi Kamerun’a gidecek olan Vincent Aboubakar’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Josef de Souza zorlu randevuda forma giyemeyecek.

Kartal’da, Aboubakar’ın yokluğunda santrfor pozisyonunda oynamasına kesin gözüyle bakılan Cyle Larin’in durumunun da şüpheli olduğu ortaya çıktı. Ankaragücü ile perşembe günü oynanan maçta başına aldığı ağır darbe nedeniyle kaşı açılan Kanadalı golcünün durumunun Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı kara kara düşündürdüğü aktarıldı.
Maç sırasında kaşına dikiş atılan Larin’in sağ gözünün ciddi biçimde şiştiği ve golcü oyuncunun görmekte güçlük çektiği öğrenildi. Cyle Larin’in durumu bugün yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kanadalı golcü gözündeki şişliğin inmesi halinde ilk 11’de forma giyebilecek. Aksi halde teknik patron Sergen Yalçın, gol bölgesinde Güven Yalçın’a şans tanıyacak.
Bu arada oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hocanın, Sivasspor maçının önemine dikkat çektiği belirtildi. Daha önce çok kritik olan Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazandıklarını hatırlatan Sergen Yalçın’ın bu karşılaşmalardaki kazanma arzusunu bir kez daha sahada görmek istediğini dile getirdiği ifade edildi.

Son dakika - Beşiktaşta Sivasspor öncesi Larin korkusu

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'dan sonra bir Türk daha!

En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan

Atiba'dan çocuklarına şınav dersi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Terim’siz de başarılı oldu!
    Terim’siz de başarılı oldu!
  2. Hayallerini erteledi, 7 yıl sonra gerçek oldu!
    Hayallerini erteledi, 7 yıl sonra gerçek oldu!
  3. Ömür’ün yokluğu planları bozdu!
    Ömür’ün yokluğu planları bozdu!
  4. "İnsanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"
    "İnsanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"
  5. Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!
    Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli’nin durumu netleşmedi

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli’nin durumu netleşmedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet