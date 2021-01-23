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23.01.2021 - 10:35 |

Son Dakika | Beşiktaş'ta şoke eden Hulk gelişmesi!

Beşiktaş Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Hulk transferi için girişimlerini sürdürürken, ortaya çıkan gelişme siyah beyazlıları şoke etti.

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Beşiktaş forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölge için en ciddi aday Brezilyalı dünyaca ünlü golcü Hulk. Teknik direktör Sergen Yalçın alternatifler arasından seçimini Hulk'tan yana kullanmış durumda...

Sambacı golcü ile Beşiktaş yönetimi arasında kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Siyah-Beyazlı takımın kısa süre içinde görüşmeleri olumlu sonlandırması beklenirken panikleten başka bir gelişme yaşandı. Brezilya'daki pandemi vakalarının artması nedeniyle Brezilya-Türkiye uçuşları durduruldu.

THY AÇIKLADI

Türk Hava Yolları resmi bir açıklama yaparak, "Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, Brezilya çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı Brezilya varışlı uçuşlarımız, Brezilya uçuşlu başka varışlı uçuşlarımız planladığımız şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL UÇAK...

Hulk'un transferinin gerçekleşmesi durumunda özel izin ve özel uçak kullanılması planlanıyor.

Bu arada Brezilya'da serbest gazetecilik yapan Tolga Kaplan'ın haberine göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Hulk'a Palmeiras ve Atletico Mineiro kulüplerinin ciddi teklifi var.

Son Dakika | Beşiktaşta şoke eden Hulk gelişmesi

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