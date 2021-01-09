Son dakika - Beşiktaş'ta sürpriz Mario Mandzukic gelişmesi!

SERDAR SARIDAĞ

Transferde çok önceden düğmeye basan fakat öncelikle kadro dışı olan yabancı futbolcularla yollarını ayırmaya çabalayan Beşiktaş Yönetimi, bu transfer döneminde öncelikle takımın dengelerini göz önüne alacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, takım içerisinde, oturmuş düzenin bozulmaması için transferde dikkatli adım atılmasını istediği bildirildi.

Özelikle forvet hattındaki isimlerin küstürülmemesi için bu konuda çok hassas olan Beşiktaş Yönetimi, alınacak futbolculara verilecek paraların, takım içerisindeki mali dengeleri sarsmaması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Mario Mandzukic'i yaz döneminde almayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın menfaati için gerekirse yine aynı kararı almayı göze alıyor.

Şu aşamada Aboubakar ve Larin'i yedek kulübesine çekmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, alınacak oyuncuların gerektiği zaman yedek kulübesinde oturmayı kabul etmeleri gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Forma adaleti

Forma adaleti konusunda hassas olan ve gençlere mümkün olabildiği kadar şans tanıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Benim anlayışımda isimler değil sistem öncelikli... Sayısal eksiklik olan bölgelerimize transfer yapmalıyız. Elbette bu, kulübün mali imkanları doğrultusunda olmalı. Elbette şartlar izin verirse... Çünkü ocak ve şubat aylarındaki tempoda daha geniş bir kadroya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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