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24.03.2020 - 12:17 |

Son dakika | Beşiktaş'ta tedbir amaçlı corona virüs testi...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak.

Son dakika | Beşiktaş'ta tedbir amaçlı corona virüs testi...

SERDAR SARIDAĞ / SKORER 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak. Şu anda siyah-beyazlı takımda belirti gösteren futbolcu veya teknik kadrodan bir isim yok. 

Tedbir amaçlı olarak bu testin yapılacağı belirtildi.

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