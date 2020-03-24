24.03.2020 - 12:17 |
Son dakika | Beşiktaş'ta tedbir amaçlı corona virüs testi...
Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak.
SERDAR SARIDAĞ / SKORER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...
Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak. Şu anda siyah-beyazlı takımda belirti gösteren futbolcu veya teknik kadrodan bir isim yok.
Tedbir amaçlı olarak bu testin yapılacağı belirtildi.