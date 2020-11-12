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12.11.2020 - 21:09 | | AA

Son dakika - Beşiktaş'ta toplam 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!

Beşiktaş'ta 1'i kadro dışı olan toplam 5 futbolcuda corona virüsü tespit edildi.

Son dakika - Beşiktaş'ta toplam 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
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Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi. 

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Kovid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. 

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Kovid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi. 

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı. 

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Son dakika - Beşiktaşta toplam 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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